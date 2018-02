Via Nicolò Dall'Arca, risse e irregolarità: chiuso per 10 giorni il bar Romagnoli

Il Questore di Bologna Ignazio Coccia ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni della somministrazione di alimenti e bevande del “Bar Romagnoli” di via Nicolò dall' Arca 42. Il provvedimento, notificato ieri pomeriggio da personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della locale Questura, si è reso necessario "in quanto predetto bar è fonte di un pericolo concreto per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, rappresentato dalla frequentazione dell'attività commerciale da parte di persone caratterizzate da condotte reputate socialmente pericolose".

Alla chiusura del locale si è arrivati dopo che sia la Polizia che i Carabinieri che la Polizia Municipale avevano a vario titolo riportato diversi episodi di rissa e ubriachezza molesta tra gli avventori e per disturbo della quiete pubblica.

In più occasioni -riporta ancora la nota della Questura- si è "potuto appurare che il gestore del locale non rispettava gli orari di chiusura, violava quelli imposti per il funzionamento degli apparecchi da gioco e svolgeva trattenimento musicale in assenza di autorizzazione".