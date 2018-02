Via Nicolò dall'Arca: 'A rischio chiusura', bar sanzionato chiede incontro al Quartiere

Il Bar Romagnoli di via Niccolò Dall'Arca 42A a Bologna, in piena Bolognina, protesta contro la chiusura anticipata alle 19 fino al 31 agosto imposta con un'ordinanza dal sindaco Virginio Merola e chiede un incontro al Quartiuere, definendosi "vittima della difficile situazione che si è determinata nelle ore notturne in Bolognina" e proponendosi "come una risorsa per il Quartiere, in quanto presidio intermedio di tutela e di controllo, capace di favorire processi partecipativi in una zona notoriamente difficile".

L'obiettivo, scrive in una nota Nausicaa Turco, legale del gestore del bar, Teclebran Tafla Ghebreamlak, è "stimolare un dialogo costruttivo con l'ammistrazione per trovare una soluzione duratura". La chiusura anticipata, decisa dal sindaco a causa del mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, della diffusione di musica ad alto volume nel cuore della notte, dell'uso di slot machine oltre l'orario consentito e delle liti causate da avventori che escono dal locale consumando alcolici sul marciapiede, ha infatti, secondo Turco, "effetti gravemente pregiudizievoli per l'attività".

Ecco perché, dal momento che "per affrontare i fenomeni sociali le politiche che hanno avuto riscontro, in termini di sicurezza sociale, sono state proprio le azioni collaborative, promosse in diverse occasioni dalla stessa amministrazione", il gestore del bar ha deciso di chiedere un incontro al presidente di quartiere Daniele Ara.

L'auspicio, conclude la legale, è "avviare un percorso di confronto e mediazione con le istituzioni cittadine per valorizzare le attività economiche del Quartiere in chiave sociale". Sulle spalle dell'esercizio, all'inizio del mese, è gravato anche un ordine di chiusura del Questore, disposto per le medesime ragioni che hanno portato alla sanzione di Palazzo D'Accursio.