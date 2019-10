Via Normandia, tre ladri arrestati: erano appena entrati in un appartamento

Tre uomini sono stati arrestati per furto in flagranza di reato a Borgo Panigale. In manette T.B. del 99, N.F. e K.L entrambi del 2001, tutti albanesi e con precedenti, gli ultimi due senza fissa dimora. Sono in attesa di direttissima.

Il furto che stavano perpetrando è avvenuto in via Normandia, a Borgo Panigale: sono entrati in un appartamento dalla finestra, ma sono stati notati da alcuni vicini che hanno chiamato le forze dell'ordine. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri e i delinquenti sono stati colti sul fatto e perquisiti.

Addosso avevano oggetti due orologi e dei monili d'oro che erano stati rubati altrove e che sono ora al centro di accertamenti affinchè possano essere consegnati ai loro legittimi proprietari.