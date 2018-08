Writer all'opera in via Nosadella, scatta la denuncia per un 21enne

Un ventunenne svizzero è finito nei guai per aver imbrattato la serranda di un esercizio commerciale di via Nosadella, coltp sul fatto dalla Polizia Municipale.

E’ accaduto poco dopo la mezzanotte di mercoledì scorso, 1 agosto: due agenti in borghese, percorrendo via Nosadella in auto hanno visto un giovane intento ad armeggiare accanto alla serranda di un esercizio commerciale, con altre tre persone che osservavano il portico e la strada. Un atteggiamento sospetto che ha spinto gli agenti ad avvicinarsi.

A quel punto la scena è stata chiara: il giovane era impegnato a terminare un graffito sulla serranda con una bomboletta spray gialla. Gli agenti si sono quindi qualificati, scatenando il fuggi fuggi generale.

Dopo un breve inseguimento, il graffitaro è stato raggiunto in via Senzanome: si tratta di un 21enne svizzero. Il ragazzo è stato denunciato per deturpamento di edifici in concorso e sanzionato. Sequestrato tutto il materiale che aveva con sé: 9 bombolette di tipo professionale e 25 beccucci di vari calibri.