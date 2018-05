Via Oberdan, picchia sua moglie in strada: i passanti danno l'allarme

La Polizia è dovuta intervenire ieri pomeriggio via Oberdan, a seguito delle richieste di alcuni passanti che hanno visto un uomo picchiare ripetutamente in strada una donna dopo un breve scontro verbale. A quanto si apprende l'episodio è andato in scena in strada, intorno alle 18 di ieri.

I due, entrambi cittadini rumeni, sarebbero una coppia sposata e l'aggressione ha avuto luogo mentre la ragazza, 22 anni, stava aspettando di andare a lavorare. Le percosse sono durate alcuni minuti, fino all'intevento delle volanti. Sempre a quanto si apprende, non sarebbe stata ancora avanzata denuncia nei confronti dell'assalitore, 20enne.