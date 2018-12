Borseggio in negozio: si avvicinano a una cliente, poi sparisce il portafoglio

Una cittadina bulgara di 23 anni è stata denunciata per furto con destrezza in concorso con ignoti. E' successo ieri in via Oberdan intorno alle 17, quando la vittima chiama il 113 asserendo di essere sulle tracce della presunta autrice.

La sospetta è stata fermata dalla volante in via Montegrappa. In base a quanto ricostruito la giovane vittima, una 25enne cittadina italiana di origini calabresi, sarebbe stata avvicinata da due ragazza più o meno coetanee, tra cui proprio la 23enne. Le due, vicine alla vittima, avrebbero finto di essere clienti, per poi mettere un vestito davanti la borsa della malcapitata e armeggiarci attorno.

La vittima si è accorta che il suo portafoglio era sparito dalla borsa, trovando quest'ultima, indossata a tracolla, aperta. Da una rapida occhiata ha intuito che le due donne potessero saperne qualcosa: come si è avvicinata però una delle due ha guadagnato la fuga, mentre l'altra se ne è andata dopo qualche tempo. Inseguita e fermata a poche centinaia di metri, quest'ultima è stata riconosciuta come una delle due ragazze indicate poco prima, ma del portafoglio nessuna traccia.