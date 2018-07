Via con i vestiti senza pagare, ragazzine finiscono nei guai

Due ragazze di 16 anni sono state denunciate per aver cercato di rubare vestiti da un negozio di moda. E' succeso in via Oberdan, intorno alle 19:10 di ieri sera. E' stata la titolare dell'esercizio a raggiungerle in strada, intimando loro di ritornare dentro per pagare quello che avevano preso.

Poco prima le due erano infatti state viste dal personale del negozio mentre insieme entravano in camerino per provare dei vestiti. Nella cabina sono poi stati trovati due antitaccheggio strappati. Intervenuti gli agenti, le ragazze, bolognesi classe 2001, sono state poi denunciate per tentato furto aggravato in concorso.