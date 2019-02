Rapina in via Oblach: strappa la borsa a 86enne, lei cade e si frattura la mano

Un cittadino moldavo di 21 anni incensurato è stato denunciato dalla Polizia per rapina e lesioni pluriaggravate. Poco dopo le 13 di oggi in via Oblach, in zona San Ruffillo, una donna di 85 anni è stata avvicinata dall'uomo, mentre stava scendendo dall'auto.

La vittima era in compagnia del marito 90enne, il rapinatore ha aperto la portiera e ha tentato di strappare la borsa dalle mani, ma l'anziana non ha ceduto. Il malvivente, descritto come italiano, l'avrebbe tirata fuori dall'auto, strattonandola e facendola cadere a terra, dandosi poi alla fuga.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'anziana in ospedale in codice 2: ha riportato la frattura del polso ed escoriazioni con una prognosi di 30 giorni. L'autore è stato intercettato da una pattuglia del reparto prevenzione crimine nei pressi del parco Alessandrini.