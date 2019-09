Casteldebole: scaricato davanti al Pronto Soccorso con una coltellata al petto

E' stato scaricato davanti all'ospedale in gravi condizioni da un furgone entrato in retromarcia, che poi è fuggito. E' quanto accaduto oggi pomeriggio fuori dal Pronto soccorso del Maggiore, dove un uomo è stato operato d'urgenza dopo essere stato accoltellato.

Da quanto si apprende, l'accoltellamento sarebbe avvenuto in zona Casteldebole, in via Olmetola. La vittima, un cittadino romeno 35enne, al momento è ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni.

L'uomo sarebbe stato notato anche da alcuni automobilisti a bordo della carreggiata, pieno di sangue. Indagano i Carabinieri, che al momento starebbero vagliando le telecamere di videosorveglianza per capire anche chi abbia accompagnato l'uomo in ospedale.