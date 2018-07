Via Orefici: ruba la borsa al bar con la 'tecnica della camicia'

Una nuova "tecnica" quella di una coppia di ladri finiti nei guai ieri sera poco dopo le 20 in via degli Orefici, in piena zona-movida.

Un uomo e una donna si sono seduti al tavolino di un bar, ma sono stati subito notati da un dipendente che non ha smesso di tenerli d'occhio, e ci aveva visto giusto. Mentre la donna si è alzata per chiedere alcune informazioni al cameriere, nella speranza di distrarlo, l'uomo ha coperto la spalliera di una sedia con una camicia è ha "prelevato" una borsa, ma la cliente l'ha trattenuta, così i due si sono dati alla fuga.

Sono stati però inseguiti dalla titolare e dal cameriere che hanno chiamato la Polizia e li hanno bloccati in via Fossalta. La coppia, un cittadino kosovaro di 31 anni e una bolognese di 25, entrambi con numerosi precedenti sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.