Va degli Orti, scardina la porta ed entra in farmacia: ladro via a bocca asciutta

Avrebbe sollevato la porta automatica "a mano" il ladro che a mezzanotte circa si è introdotto all'interno della farmacia Stilo, al civico 14 di via degli Orti. I dipendenti avevano chiuso alle 23 e poco dopo è scattato l'allarme, dato anche al 113 da un passante che aveva visto la porta scardinata.

Dalle telecamere interne, analizzate dalla Polizia, un soggetto è entrato all'interno della farmacia, si è diretto verso le casse, ha cercato il denaro, ma non ha trovato che qualche spicciolo, ha così gettato a terra i cassetti, dal momento che i titolari non sono soliti lasciare i contanti durante l'orario di chiusura. Ora i titolari dovranno riparare la porta danneggiata, una spesa ben superiore delle poche monete portate via dalle casse.

Ieri notte invece la spaccata è andata a segno alla farmacia di via Ferrarese: è stata sfondata l'entrata servendosi di un'auto come ariete.

