Spaccata in via degli Orti: vetrina in frantumi al negozio

Una spaccata in un negozio di scarpe è andata a segno l'altra notte in via degli Orti quartiere Savena. Il furto sarebbe avvenuto a cavallo tra la notte di Pasqua e la mattina di Pasquetta, ma quanto asportato è ancora da quantificare. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Secondo quanto riferito dal titolare l'allarme non è suonato e lo stesso negoziante si sarebbe accorto dell'effrazione solo la mattina seguente. Il negozio sarebbe già al terzo furto consumato dalla sua apertura nel 2007.