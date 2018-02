Via degli Orti: occupato stabile inagibile dopo il terremoto, la PM sgombera

Occupati abusivamente benchè dichiarati inagibili dopo il terremoto del 2012. Questa mattina, la Polizia Municipale ha sgomberato uno stabile di proprietà comunale in via degli Orti 29. La segnalazione era arrivata da alcuni residenti che segnalavano un viavai sospetto. All’interno erano presenti tre persone per le quali sono in corso i fotosegnalamenti, poi scatterà la denuncia per occupazione di edificio pubblico. Hera ha proceduto alla pulizia dello stabile e l'ingresso è stato messo in sicurezza.

Nel quartiere Navile inoltre, due pattuglie si sono concentrate sull’area di via della Beverara 123, in prossimità delle case Acer, utilizzata spesso come deposito per lasciare veicoli privi di copertura assicurativa, radiati o abbandonati. Al termine dell’intervento sono stati sanzionati e sequestrati tre veicoli per la mancata copertura assicurativa, e contestualmente affidati alla ditta incaricata.