Via Ortolani: offrono sesso ma poi lo derubano, arrestate

La Polizia ieri ha arrestato due donne romene di 28 e 25 anni per tentato furto aggravato ai danni di un anziano. Con la scusa di approfittare un passaggio in via Ortolani, una volta in auto hanno tentato un approccio sessuale, un espediente per frugare nelle tasche dell'uomo, che poco dopo si è accorto di non avere più il portafoglio e ha allertato il 113.

Chiamata la Polizia, una delle due ha lanciato una borsetta che conteneva infatti il portafoglio dell'anziano. Sono state ammanettate verranno processate per direttissima nella giornata di oggi.