Via Pacinotti: rubano le gomme dell'auto, ma un residente li fa arrestare

Duplice arresto per furto questa notte. Un cittadino alle 2 ha notato due uomini intenti a rubare gli pneumatici da un'Alfa Romeo Mito parcheggiata in via Pacinotti: dapprima avevano tolto i bulloni, poi, una volta estratte le gomme, sistemavano i classici mattoni sotto l'automobile, così ha chiamato il 113.

All'arrivo delle volanti i due hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati chiudendo le vie d'accesso. Si tratta di due cittadini romeni di 24 e 25 anni residenti in città e nati in Moldavia. La perquisizione della loro auto ha confermato la versione del residente: sono stati rinvenuti un piede di porco, uno svita-bulloni, e un cric. Addosso a uno dei due sono stati trovati i bulloni e un coltello.

La perquisizione si è estesa nelle loro abitazioni, dove sono stati rinvenuti pistola e mitraglietta a salve, piombini e passamontagna. Per loro è scattato l'arresto immediato. Ora sono in carcere in attesa di convalida.