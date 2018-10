Trovati a dormire nei campi, Polizia allontana senzatetto

E' stato un contadino a chiamare la Polizia, perché aveva notato delle persone aggirarsi nel suo campo. Così sono stati allontanati due senza fissa dimora di 39 e 48 anni, individuati ieri mattina nelle campagne vicino a via pallavicini, estrema periferia di Bologna. Entrambi cittadini marocchini, risultano regolari sul territorio e sono stati denunciati dalla Polizia per invasione di terreni. Nei pressi della stessa via trova sede il doritorio per senzatetto del Comune.