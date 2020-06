Lite tra coinquilini degenera: accoltellato e ferito al polmone

Non sono ancora del tuto chiari in motivi che hanno portato due coinquilini a litigare tra loro l'altra sera in via Panigale a Borgo Panigale, dove l'uno dei quali alla fine ha aggredito con un fendente al petto l'altro, provocando a quest'ultimo una lesione a un polmone.

I carabinieri del nucleo radiomobile ora sono sulle tracce dell'aggressore, che sarebbe già stato identificato. La vittima, intanto, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore, dove gli sono stati prognosticati 30 giorni.

Per ora l'accusa è di lesioni personali aggravate, ma non è escluso che, all'esito degli accertamenti, il capo possa aggravarsi nel tentato omicidio. un altro accoltellamento si è verificato, sempre lo stesso giorno, in via del Guasto a Bologna centro: in questo caso il presunto autore è stato fermato.