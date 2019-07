Incendio a Borgo Panigale: appartamento distrutto dal rogo, strada chiusa

Un appartamento all'ultimo piano del civico 40 di via Panigale è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. La chiamata al 115 è arrivata alle ore 14:50.

Da quanto si apprende, in casa non erano presenti persone e le stanze si presentavano apparentemente disabitate. Si è sviluppata una grossa colonna di fumo che ha invaso le scale.

I vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre e i mezzi dei due distaccamenti cittadini più vicini, il “Carlo Fava” e “Dante Zini”, con due autobotti e un’autoscala. La sede centrale ha poi inviato di rinforzo un’altra squadra con un’altra autobotte. Evacuata una persona rimasta all’interno dell’edificio. Le fiamme sono state spente con mandate d’acqua sia dall’interno dell’edificio sia dall’esterno con l’ausilio dell’autoscala. E' stato necessario entrare all’interno dello stabile con maschere e autorespiratori.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Via Panigale è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto il funzionario tecnico di servizio dei vigili del fuoco bolognesi per le valutazioni dei

danni all’edificio e per la determinazione dell’agibilità. Sul posto anche i sanitari del 118 con un’ambulanza, i Carabinieri e la Polizia Locale che ha gestito il traffico veicolare.