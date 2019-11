Furto della borsa in auto: vittima raggirata da finte vigilesse

Continuano a essere prese di mira le conducenti di automobili per il furto della borsa. Se ieri in due episodi sconosciuti hanno derubato le automobiliste della propria borsa, oggi la vittima è stata raggirata.

Si sono infatti spacciate come due vigilesse, con tanto di pettorina gialla, le donne che hanno preso la borsa a una bolognese di 76 anni, dopo averla distratta dicendole che aveva una gomma sgonfia e che rischiava sanzioni. il fatto è successo in via Paolo Fabbri, intorno alle 13. Scesa a controllare, le due finte vigilesse si sono poi allontanate con una scusa, ma quando la vittima è rientrata in auto si è accorta che non vi era più traccia dell'accessorio con dentro chiavi, documenti e denaro.