Corticella: 'C'è un uomo nella nostra auto', è un ladro ed è stato arrestato

Hanno visto un uomo seduto all'interno della loro auto, la portiera era stata forzata, così hanno chiamato la Polizia. E' accaduto ieri alle 15 in via Pacinotti, a Corticella, quando due fratelli hanno sorpreso un giovane al posto di guida che si è subito liberato di alcuni oggetti, banconote e un cellulare, gettandoli a terra.

Quando gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio sono arrivati sul posto, hanno fermato il giovane, nato in provincia di Vicenza nel 1991, e lo hanno arrestato. Il processo per direttissima è fissato per oggi.

Alle 2.30 di questa notte invece, i poliziotti hanno controllato due ragazzi in via Murri, un cittadino tunisino di 16 anni e un bolognese di 17: erano in possesso di un navigatore satellitare e di documenti intestati a una terza persona. Sono entrambi stati denunciati per ricettazione.