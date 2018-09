Incendio in via Passarotti: a fuoco balcone, il fumo entra nell'appartamento

Fiamme nella notte in via Passarotti, dove i Vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle tre per un incendio nei pressi di un condominio. Arrivati sul posto hanno provveduto a portare via da un appartamento al secondo piano dello stabile una signora, rimasta intossicata dal fumo.

Ad andare a fuoco è stato infatti il tenda da sole del balcone, bruciata per cause accidentali. Gli accertamenti sono stati condotti dai Carabineri, intervenuti anche loro sul posto. In ogni caso i locali sono stati fatti areare, ma la donna non è potuta rientrare immediatamente nel suo alloggio.