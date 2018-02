Via Passarotti: 'Non si affitta agli stranieri', la denuncia (con audio) dell'assessore Lepore

Una telefonata per informarsi su un bilocale in via Passarotti ma la prima informazione è anche l'ultima, perché "la proprietà intende affittare solo a una persona italiana". Succede a Bologna, come già documentato in passato, ma questa volta il colloquio, tra un cittadino egiziano e una impiegata di una agenzia immobiliare, è stato registrato.

ASCOLTA L'AUDIO DELLA TELEFONATA

"Nell'ultimo anno sono decine le segnalazioni che ho ricevuto" commenta amaro su Facebook l'assessore alla Cultura Matteo Lepore, che prosegue rilanciando: "I fatti terribili di Macerata devono invitare tutti a guardarsi dentro. Noi siamo il razzismo, la nostra normalità e l’indifferenza. Disertare è necessario come cittadini in primo luogo".