Via Pasubio: auto in fiamme in un garage, palazzo evacuato

Un grosso incendio è scoppiato alle 19 in via Pasubio. A finire in cenere un'auto all'interno di un garage al piano terra di un condominio in via Pasubio.

La Polizia e i Vigili del Fuoco sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato le fiamme, arrivate fino fino al terzo piano. Sul posto si sono portati i Vigli del Fuoco che hanno spento l'incendio. Al momento non si registrano feriti. Le cause del rogo sono al vaglio degli inquirenti.