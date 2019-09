Faccia a faccia con i ladri in casa: mancano orologi e gioielli

Furto consumato in appartamento via Perlasca, zona Mazzini. E' lo stesso padrone di casa a chiamare il 113, intorno alle 20. Al telefono la vittima del furto ha raccontato di avere appena visto, una volta aperto l'uscio nel rientrare, due figure sgattaiolare fuori dai locali dell'appartamento.

Neanche il tempo di realizzare cosa stesse succedendo e i due ladri avevano già saltato dal primo piano per darsi alla fuga. Più tardi quando è arrivata la volante, sono stati riscontrati gli ammanchi di gioielli e orologi, per un valore in via di quantificazione. Inutili le ricerche in zona, sui fatti indaga la polizia.