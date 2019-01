Via Pescherie Vecchie: ruba la borsa in osteria, fermato da Carabinieri fuori servizio

Fingendo di voler acquistare una bottiglia di vino, ha rubato la borsa a una cliente. E' accaduto ieri sera alle 20, quando un cittadino algerino di 45 anni, è entrato in un locale di via Pescherie Vecchie è ha arraffato la borsa di una 27enne bolognese.

La ragazza si è accorta del furto e lo ha inseguito, incrociando fortunatamente due Carabinieri fuori servizio che hanno bloccato il ladro e allertato i colleghi del nucleo operativo. L'algerino è finito in manette per furto e ricettazione. Oltre alla borsa, aveva trafugato poco prima tre maglioni, per un totale di 150 euro, da un altro negozio del centro storico. In tasca, aveva anche un coltello e 5 grammi di hashish. E' stato denunciato per porto d'armi e segnalato per il possesso della droga.