Via Petroni: aggredito con le forbici, ma una ragazza vede tutto

Non si conoscono i motivi dell'aggressione ai danni di un 31enne cittadino tunisino avvenuta ieri sera alle 19 circa all'incrocio tra via Petroni e via San Vitale. A fermare una volante in transito una ragazza forlivese di 20 anni che aveva assistito alla scena, non perdendolo di vista.

Gli agenti hanno fermato un cittadino russo di 45 anni che ha immediatamente lanciato a terra un paio di forbicine: aveva bloccato la vittima, sferrandogli un pugno in faccia e ferendolo, così la 20enne era intervenuta, mettendolo in fuga. Il 31enne ha riportato fortunatamente solo un'escoriazione alla guancia, mentre l'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate.