Tentata rapina in via Petroni, ragazze aggredite: fermato un 42enne

Un cittadino italiano di 42 anni è stato arrestato ieri notte in zona universitaria. L'accusa è di tentata rapina continuata. L'uomo è stato riconosciuto da due sue potenziali vittime, due ragazze di 22 e 23 anni, alle quali l'uomo, noto alle forze dell'ordine e con un passato di tossicodipendenza, avrebbe insistentemente chiesto denaro, per poi passare alle vie di fatto e schiaffeggiarle, prima di allontanarsi senza però avere messo a punto i suoi intenti.

Due sono state le chiamate al 113, intorno alle 1:30 di notte. Nella prima occasione la vittima, che abita poco distante dal luogo dell'aggressione, è riuscita a divincolarsi e a dare l'allarme dopo avere trovato rifugio in un portone sotto al portico. Nel secondo caso, la ragazza era in compagnia di due amici che sono intervenuti in suo soccorso mettendo in fuga il 42enne. L'uomo è stato intercettato nei pressi della zona universitaria, per poi essere ammanettato e portato via.