Soldi e cocaina, la perquisizione via Petroni poi dritto verso la camera di sicurezza

Arrestato un 37enne in via Petroni per mano dei Carabinieri. Si tratta di R.O., tunisino classe '82, che alla vista dei militari aveva cercato di liberarsi di circa 3,5 grammi di cocaina. Addosso aveva anche 470 euro, verosimilmente il "guadagno" dello spaccio delle ultime ore. L'arrestato sarà trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.