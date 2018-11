Locali e chiusura anticipata: multato il bar 'disobbediente', pronta battaglia legale

E' iniziata quello che può sfociare in uno scontro legale, la disobbedienza del Bar Balanzone, che ieri sera -come annunciato- è rimasto aperto per 45 minuti dopo la mezzanotte, in violazione della nuova ordinanza in vigore da qualche giorno in via Petroni. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Virginio Merola, dà un giro di vite agli orari della via, con la chiusura anitcipata dall'una a mezzanotte. Le serrande ieri sera sono rimaste aperte, e dopo un giro di perlustrazione, gli agenti della Municipale si sono affacciati dopo circa 20 minuti, per staccare un verbale da 400 euro a carico di Bolelli. L'oste considera una misura che mina il sostentamento suo e della sua famiglia, e pertanto annuncia di opporsi alla sanzione.

"Credo sia chiaro a tutti che la nostra direzione è precisa"aveva commentato Merola nel pomeriggio -come riporta la DIre- confermando l'intenzione del Comune di andare avanti con l'ordinanza, senza al momento ipotesi di deroghe.

Il tema diventa anche di confronto politico, con l'esponente di Insieme Bologna Giulio Venturi che propone di "estendere l'ordinanza che impone la chiusura anticipata dei locali di via Petroni anche alle zone limitrofe", perché altrimenti, afferma il consigliere "si rischia una migrazione di gente da via Petroni a piazza Aldrovandi, quindi da una zona critica a un'altra".