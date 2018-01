Via Petroni: cinque bustine di eroina addosso, 32enne in manette

I Carabinieri di Bologna hanno arrestato un 32enne, senza fissa dimora e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo alle ore 21:00 di ieri in via Petroni: l'uomo, cittadino marocchino, stava camminando con fare che ha insospettito i militari, che lo hanno successivamente fermato, identificato e perquisito.

Addosso, il 32enne aveva cinque dosi di eroina del peso complessivo di 1,86 grammi, con un principio attivo del 37% circa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di comparire presso le aule giudiziarie del Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.