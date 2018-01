Via Petroni: tentata estorsione agli esercenti, avvocato condannato

E' stato condannato a un anno l'avvocato Antonello Tomanelli, colpevole, secondo il gip Grazia Nart, di tentata estorsione nei confronti degli esercenti di via Petroni.

In pratica avrebbe chiesto denaro ai gestori dei locali per fare pressioni sul Comune e far cancellare le ordinanze e le misure antidegrado disposte per la zona universitaria con coprifuoco all'una. I fatti risalgono al 2016 e Tomanelli, assistito dall'avvocato ed ex consigliere comunale Lorenzo Tomassini, aveva chiesto il rito abbreviato: "Sono rimasto in silenzio per un anno per rispetto dell'organo giudicante, ma ora - dice parlando alla 'Dire' - a fronte di una decisione incomprensibile, abbiamo deciso di mettere a disposizione della stampa i documenti" portati al giudice per scagionarsi.

Tomanelli e il suo avvocato il 17 gennaio terranno una conferenza stampa: mentre si attendono le motivazioni della sentenza, si preparano già all'impugnazione. "Sono davvero curioso di leggerle...", dice l'ex legale dei residenti anti-movida di via Petroni. Intanto domani consegnerà vari documenti che dovrebbero dimostrare come la sentenza sia "assolutamente incompatibile" con la realtà dei fatti.

Tomanelli infatti in passato aveva negato: dai negozianti sarebbe andato per cercare una intesa su una controproposta da portare a Palazzo D'Accursio. Il casus belli risalirebbe a gennaio 2016 e sarebbe avvenuto all'interno del bar Balanzone: fu lo stesso titolare a presentare l'esposto.