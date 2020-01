Via Petroni, accerchiato e derubato: minore in manette

In tre lo hanno accerchiato e poi gli hanno strappato il telefono di mano. E' accaduto questa notte alle 3.30 in via Petroni, la via della movida in zona universitaria.

A chiamare il 113, la vittima del furto, un italiano di 21 anni. Ha riferito agli agenti arrivati sul posto che un gruppetto di giovanissimi lo aveva accerchiato e infine lo avevano derubato del telefono.

La volante, in base alle descrizione, identifica poco lontano un cittadino marocchino di 17 anni che, dopo le verifiche, viene arrestato con l'accusa di furto. Al momento si trova ancora nelle celle della questura di Bologna a disposizione dell'autorità giudiziaria.