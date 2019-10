Via Petroni: mani in tasca al cliente, poi tira fuori il coltello

Prima ha cercato di rubare il portafoglio a un cliente, poi pretendeva di non pagare le bevande, infine ha aggredito e minacciato il negoziante e ha tirato fuori un coltello per intimidirlo. A finire, nuovamente, nei guai, un israeliano di 29 anni. Ieri mattina alle 11 è entrato in un negozio di alimentari di via Petroni e ha messo le mani nelle tasche di un cliente per sfilargli il portafoglio, poi ha preso alcune bevande dallo scaffale, rifiutandosi di pagarle, e, quando il titolare è intervenuto, è stato spintonato e minacciato con un coltello.

Il negoziante, un cittadino bengalese di 40 anni, ha chiesto aiuto una volante in transito: il 29enne è stato denunciato per minacce gravi, percosse e possesso illegale di armi. Si tratta di un "volto noto" alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici e atteggiamenti molesti.