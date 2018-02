Via Petroni: si masturba in aula-studio, assolto dal giudice

Solo atti osceni e non violenza sessuale per il 26enne calabrese che a febbraio del 2017 venne accusato di essersi masturbato all'interno di un'aula studio in via Petroni e di aver "sporcato" una ragazza.

Il giovane venne arrestato e poi rinchiuso ai domiciliari, ma il Gup Rossella Materia è stato assolto perchè il fatto non sussiste, mentre il pm aveva chiesto una condanna a due anni. Accolta dunque la tesi della difesa che ha insistito sulla mancanza di prove: la Procura infatti dispose una consulenza tecnica, che escluse la presenza di liquido seminale su una sedia, mentre gli abiti erano stati lavati.

I FATTI. ​Alle 16.30 del 27 febbraio 2017 la giovane aveva raccontato che, dopo un approccio, il 26enne aveva iniziato a masturbarsi, uno studenti lo aveva inseguito e segnalato l'accaduto ad alcuni agenti della Polizia. La vittima intanto, sconvolta, era corsa a casa per togliersi di dosso le tracce di quella esperienza disgustosa.

Poco dopo la Polizia aveva fermato il 26enne che è stato poi riconosciuto: soggetto già noto alle forze dell'ordine aveva fatto la stessa cosa lo scorso 4 maggio davanti a un asilo, così erano scattate le manette.

"Purtroppo certe persone riescono a entrare lo stesso anche facendosi prestare il badge da qualcun'altro" aveva detto il custode della sala studio, ammettendo però che spesso è costretto a fermare estranei che si presentano davanti l'ingresso.