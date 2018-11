Ordinanza anti-rumore in via Petroni, l'oste disobbedisce: 'Terrò aperto lo stesso'

"Io stasera e domani sera resterò aperto, perché devo campare e mandare avanti la mia famiglia. Se mi faranno la multa, vorrà dire che sarà un abuso sull'abuso". Così Massimiliano Bolelli, gestore del bar Balanzone, annuncia l'intenzione di non voler rispettare l'ultima ordinanza comunale sui locali di via Petroni: invece che chiudere a mezzanotte, Bolelli conta di andare avanti fino all'1, cioè l'orario fissato dall'ordinanza precedente.

Dalle informazioni raccolte da Bolelli, non solo il Balanzone resterà aperto oltre la mezzanotte. "È stata una decisione combattuta e credo pochi la seguiranno perché hanno tutti paura", afferma l'oste, aggiungendo però che almeno un paio di colleghi della strada gli hanno fatto sapere che non stasera non rispetteranno il provvedimento.

Intanto, oggi in Consiglio l'assessore al Commercio, Alberto Aitini, non ha accennato all'ipotesi di una deroga. Eppure, solo ieri sera i gestori affermavano che lo stesso Aitini aveva comunicato loro questa intenzione. "Ormai siamo abituati al fatto che ci fa delle promesse e poi non le mantiene", commenta Bolelli, aggiungendo che "adesso verranno a raccontare che sono arrabbiati con me perché ho fatto l'esposto in Procura, ma chiaramente è una scusa". L'esposto, riferisce l'oste, è stato depositato ieri mattina. "Per adesso l'ho firmato solo io- conclude Bolelli- ma in settimana ci sarà senz'altro un'integrazione da parte di altre cinque o sei persone almeno". (Pam/ Dire)