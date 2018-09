Dà in escandescenze in via Petroni: spacca bottiglia contro auto e ferisce passanti

E' sbucato fuori all'improvviso dall'angolo e, senza apparente motivo, ha scagliato una bottiglia di vetro contro il finestrino di una auto parcheggiata, rompendo il finestrino e ferendo un gruppo che passava in quel momento.

Momenti di paura ieri sera in via Petroni, dove intorno alle 22 una volante è intervenuta per bloccare un giovane in evidente stato di agitazione. All'arrivo degli agenti, il giovane era intento a inseguire un ragazzo poco più giovane di lui, componente di un gruppo aggredito momenti prima dallo stesso esagitato.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato l'aggressore, identificato poi in un cittadino filippino di 28 anni, ad approcciare in malo modo un gruppo di quattro ragazzi, due uomini e due donne, proveniente da via Petroni.

Non si sa cosa si successo di preciso, ma sta di fatto che il 28enne a un certo punto ha scagliato una bottiglia di vetro che aveva con se contro un'auto in sosta, mandando in frantumi anche il finestrino della vettura. Le schegge hanno poi ferito due del gruppo, una bolognese di 23 anni e un pescarese di 34, entrambi medicati al dito e al gomito dal personale sanitario.

Bloccato dai poliziotti a poca distanza, l'aggressore è stato ammanettato e portato in questura. Nei suoi confronti, oltre alla denuncia per lesioni personali aggravate e danneggiamento e minacce, è scattato anche il Daspo per la zona universitaria.