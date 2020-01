Prima offre droga, poi lo rapina e lo minaccia con un coltello

Rapina in centro a Bologna ieri pomeriggio, dove intorno alle 14 un ragazzo ha chiamato la polizia dicendo di essere stato rapinato da un soggetto. La vittima ha raccontato che il malvivente ha prima fatto insistenti richieste di denaro, culminate con l'offerta anche di una bustina probabilmente contenente della droga.

Il ragazzo a questo punto ha rifiutato, ma ugualmente ha estratto del denaro contante che teneva in tasca. Alla vista dei soldi, l'altro ragazzo è scattato e glieli ha strappati di mano, fuggendo in direzione di piazza Aldrovandi, per poi tagliare dietro via Acri.

Preso alla sprovvista il giovane però non si è dato per vinto e ha inseguito il malvivente. Quest'ultimo però ha estratto un coltello da cucina e lo ha colpito di striscio alla giacca, per poi riparare nei dintorni di via San Sigismodo. E' lì che il rapinatore viene rintracciato e arrestato -non senza fatica- da una volante: si tratta di un 35, cittadino marocchino con diversi precedenti. Per lui le accuse sono di rapina aggravata, resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti. Per il ragazzo vittima invece, solo alcune contusioni ed escoriazioni, medicate sul posto dal personale sanitario del 118.