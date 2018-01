Via Petroni: aggredito e rapinato mentre va al lavoro

Si stava recando a lavoro poco dopo le 6.30, quando in via Petroni è stato aggredito e rapinato. E' accaduto il 21 gennaio, vittima un 30enne residente a Bologna che ha denunciato l'accaduto alla Polizia.

Aveva le cuffiette quindi non ha sentito arrivare il suo aggressore che lo bloccato, gli ha stretto la gola e lo ha ferito al labbro con un oggetto tagliente: "E non guardarmi in faccia" gli ha detto intimandogli di consegnare lo zaino, che poi gli ha strappato insieme al cellulare, dandosi alla fuga.

La vittima ha chiamato il 113 e ha descritto l'aggressore come nordafricano. Sabato mattina alle 11.30 l'associazione di via Petroni e dintorni ha indetto un presidio di protesta e solidarietà, anche per "l'intollerabile situazione ambientale della zona universitaria".