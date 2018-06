Cittadini parte di comitati e non, proseguono la loro raccolta di documenti nella zona di Piazza Verdi per registrare il baccano noturno dovuto al passaggio o al bivacco di giovani che festeggiano e cantano per strada. In questa ripresa, girata all'una di notte, qualche minuto di video dalla finestra di una abitazione con un commento che fa riferimento al "Guasto": "Il vero Guasto è qui".