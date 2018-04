Via Petroni, serrande giù in anticipo per un altro locale 'fracassone'

Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura alle 19 al laboratorio alimentare artigianale “Il Panzerotto” di via Petroni, fino al 31 agosto 2018. L'ordinanza fa fede ai poteri straordinari in capo ai sindaci in materia di decoro del decreto Minniti sulla sicurezza nelle città. Nella stessa strada già un altro esercizio è stato colpito dal medesimo provvedimento.

Nel merito -scrive il Comune in una nota- si fa riferimento alle "continue segnalazioni dei residenti su disturbo alla quiete pubblica e degrado urbano". I numerosi controlli effettuati dalla Polizia Municipale hanno confermato l'esistenza di problemi di sicurezza urbana, attribuibili ad alcune azioni e omissioni da parte del gestore dell'attività “Il Panzerotto”.

In particolare, il ripetuto mancato rispetto dell’orario di chiusura (anche dopo essere stato sanzionato e aver ricevuto l’intimazione a chiudere immediatamente perché fuori dall’orario consentito) e il dispregio delle minime misure per evitare di aggravare le situazioni di disturbo alla quiete pubblica, quali la chiusura dell’attività nel rispetto delle regole stabilite dal Comune. In caso di inottemperanza all'ordinanza, specifica Palazzo D'Accursio, si procederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 300 a 500 euro. In caso di reiterata inosservanza, scatterà la comunicazione al Questore.