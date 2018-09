100 euro se stai 'appeso' per 2 minuti: la nuova attrazione di via Petroni

"Se rimani appeso per due minuti, vinci 100 euro". E' il cartello sotto una sbarra in metallo, esposto in via Petroni, con tanto di istruzioni per l'impugnatura. A rendere nota la nuova "attrazione" è Loris Folegatti, residente e attivista dell'Associazione via Petroni: "Succede solo in via Petroni, siamo arrivati anche alle scommesse con danaro in palio", scrive.

Il "patron" dell'iniziativa "potrebbe essere una sorta di funambolo - ha detto Folegatti - visto che lui stesso si esibiva su una bicicletta".

Naturalmente, la sfida è aperta: nella strada della movida univesitaria, in tantissimi si sono fermati a sperimentare l'attrezzo ginnico.

PROVA DI RESISTENZA: GUARDA IL VIDEO