Via Petroni: ciclista scippata, insegue il ladro e recupera la borsa

E' accaduto questa mattina poco dopo le 7, in via Petroni, in zona universitaria. Una 29enne bolognese in bicicletta è stata derubata della borsa all'interno del cestino.

Lo strattone la fa cadere, ma la donna non si perde d'animo, si rialza e insegue il ladro, descritto come dell'est-Europa, verso piazza Verdi che però riesce a scappare, ma lei riesce a recuperare borsa e cellulare (con la app trova-telefono). Non è stato trovato invece il portafoglio con i documenti e 30 euro. Indaga la Polizia.