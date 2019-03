Via Piella: calci alle auto e lancio di bottiglie ai passanti, in manette 33enne

Gli agenti del commissariato Bolognina hanno arrestato questa notte un cittadino libico di 33 per resistenza e lesioni. Alle 3.15, a seguito di una chiamata al 113, che riferiva di due persone che stavano danneggiando le auto parcheggiate in via Piella, la volante ha individuato il 33enne, visibilmente ubriaco, che, per evitare il controllo, ha raccolto e lanciato alcune bottiglie. Un coccio ha colpito e ferito leggermente ferito un passante.

Si è poi dato alla fuga, inseguito dagli agenti per le vie Venturini, Menotti e Alessandrini, dove è stato bloccato, ma non era ancora finita: ha spintonato e preso a calci due poliziotti che hanno riportato traumi a mano, spalla e ginocchio. Sarà processato per direttissima lunedì 11 marzo.