Via Pier Crescenzi: 28enne trovato senza vita in casa, autopsia sul corpo

E' stato trovato esanime e, per stabilire le cause del decesso, sul cadavere è stata disposta l'autopsia. Triste rinvenimento ieri pomeriggio: un uomo è stato ritrovato cadavere in un appartamento di via Pier Crescenzi. A dare l'allarme una donna, amica del giovane, a cui aveva dato ospitalità nei giorni scorsi.

Secondo quanto ricostruito la donna, rincasando, ha trovato la porta di casa chiusa dall'interno: sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia, poi il ritrovamento. Secondo un primo esame non ci sono segni di violenza sul corpo e il giovane non soffrirebbe di problemi legati a tossicodipendenza.