La nonnina è troppo rumorosa, lui prende a calci la porta e la minaccia

E' finito nei guai un bolognese di 44 anni, residente in via Pier de Crescenzi, noto in zona per le sue intemperanze. Ieri pomeriggio la Polizia è intervenuta nello stabile, dopo essere stata chiamata da un pensionata bolognese di 86 anni.

La nonnina molto spaventata ha riferito che un condomino che abita al piano inferiore stava prendendo a calci la porta del suo appartamento, urlando e minacciandola. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno chiesto conto al 44enne del suo comportamento. Si è giustificato dicendo che la signora del piano di sopra lo disturba perchè è troppo rumorosa.

Per lui è scattata la denuncia per minacce e danneggiamenti.