Santa Viola: nel bagagliaio 1.400 euro di cosmetici, tre nei guai

L'auto ferma ieri sera alle 19.30 in via della Pietra ha insospettito gli agenti delle volanti che hanno così proceduto all'identificazione delle persone a bordo: un romeno di 30 anni, con precedenti per reati contro la persona, e due connazionali, una donna di 27 e una di 22 con precedenti per furto.

Il controllo si è esteso al veicolo: all'interno del bagagliaio e sotto i sedili, nascosti sotto alcune coperte, un ingente quantitativo di cosmetici e prodotti per la pulizia, pari a 1.400 euro, un po' troppi per un uso personale. Tutti e tre sono stati denunciati per ricettazioni.

Domenica i Carabinieri avevano fermato un altro romeno di 28 anni che aveva riempito l'auto di decine di pacchi di caffè.