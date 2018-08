Droga e piccolo spaccio ai giardini, 20enne condannato a un anno

È stato condannato a un anno con sospensione condizionale della pena il 20enne bolognese arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia al parco Lavinia Fontana di via del Piombo a Bologna.

Addosso al giovane, che ha precedenti di Polizia ed è stato controllato assieme ad altri nove ragazzi nati fra il 1998 e il 2000, cinque dei quali trovati in possesso di hashish (per quattro è scattata la sanzione amministrativa per uso personale e un quinto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio), erano stati trovati 1.200 euro in contanti.

Vista la situazione, gli agenti avevano deciso di perquisire l'abitazione del 20enne, dove avevano scovato 67,04 grammi di hashish in una valigia. Nei suoi confronti non è stata disposta nessuna ulteriore misura, ma la droga e i soldi sono ovviamente stati confiscati. (Ama/ Dire)