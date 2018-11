Inseguimento in via Pirandello: si schianta con il furgone rubato

Un 24enne è stato denunciato dopo un inseguimento. E' successo ieri notte, quando una volante in pattugliamento alla Bolognina ha notato un furgone con due persone a bordo cambiare improvvisamente direzione e accallerare una volta incrociata l'auto della Polizia.

L'inseguimento è durato per diversi minuti ma alla fine il furgone, che nel frattempo aveva raggiunto il quartiere Pilastro è andato a sbattere contro un marciapiede, finendo fuoriuso. Scesi dal mezzo, gli occupanti si sono dati alla fuga a piedi. Rintracciato e bloccato il passeggero del mezzo, un 24enne bolognese con diversi precedenti. Il furgone non è risultato rubato, ma sono visibili le tracce di una effrazione. Il giovane è stato denunciato per ricettazione in concorso.