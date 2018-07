Furti in casa: mirano alla cassaforte e bucano il muro, ladri messi in fuga

I suoi vicini di casa erano in vacanza quindi quei rumori alle 3.30 di questa notte hanno insospettito un bolognese residente in via Pizzardi, zona Massarenti. Così si è affacciato alla finestra e ha visto un uomo aggirarsi nel cortile, mentre il complice era entrato in casa, quindi ha chiamato la Polizia.

La volante è arrivata a sirene spiegate, mettendo così in fuga i due ladri che si erano introdotti nell'appartamento al secondo piano forzando la finestra del bagno sul balcone: non erano riusciti a "finire il lavoro" ma avevano già perforato un muro nel tentativo di smurare la cassaforte. Su un terrazzino infatti è stato trovato un sacchetto contenente un flessibile.

Questa notte un altro furto è andato, inzialmente, a segno nella zona di Corticella, ma il ladro è stato acciuffato.