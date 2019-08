Via Polese, 'scala la grondaia' ed entra in casa: ma non è solo

Ha "scalato" la grondaia ed è entrato da una finestra aperta per rubare, ma l'appartamento non era vuoto. Idri alle 14 un cittadino tunisino 34enne, con precedenti per droga e furti, si è introdotto nell'abitazione di un bolognese di 51 anni in via Polese, dove ha arraffato un orologio e un coltello da collezione, ma in casa c'era il propietario che ha sentito dei rumori e se l'è trovato di fronte, poi la fuga sempre con la stessa modalità.

L'arrampicata era stata notata da un passante che aveva chiamato la Polizia che lo ha arrestato in strada.